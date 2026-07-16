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Регионы России

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Аргентина выразила протест Великобритании из-за прохождения военного корабля в спорных водах

Аргентина выразила протест Великобритании из-за прохождения военного корабля в спорных водах

Власти Аргентины официально выразили протест правительству Великобритании по поводу передвижений британского военного корабля HMS Medway в аргентинских территориальных водах без предварительного уведомления.

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