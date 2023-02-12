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Ивич о 2-м месте «Краснодара» на Winline Зимнем кубке РПЛ: «Знаем, что хотим и где хотим находиться. Работаем над этим»

Ивич о 2-м месте «Краснодара» на Winline Зимнем кубке РПЛ: «Знаем, что хотим и где хотим находиться. Работаем над этим»

Владимир Ивич оценил 2-е место «Краснодара» на Winline Зимнем кубке РПЛ. «В двух из трех игр мы играли в интересный и хороший футбол.

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