В Приморском крае сотрудники Госавтоинспекции Спасска-Дальнего провели профильную смену по безопасности дорожного движения

Вот уже второй год в дни осенних каникул сотрудники отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Спасский» совместно с педагогами учреждения дополнительного образования - Дома детского творчества проводят профильную смену по безопасности дорожного движения в рамках реализации программы Министерства просвещения Российской Федерации «Каникулярная профориентационная школа».
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