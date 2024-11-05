В Приморском крае сотрудники Госавтоинспекции Спасска-Дальнего провели профильную смену по безопасности дорожного движения

Вот уже второй год в дни осенних каникул сотрудники отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Спасский» совместно с педагогами учреждения дополнительного образования - Дома детского творчества проводят профильную смену по безопасности дорожного движения в рамках реализации программы Министерства просвещения Российской Федерации «Каникулярная профориентационная школа».