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Царьград

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Украинский министр Высоцкий: судоходство в черноморские порты полностью остановилось

Украинский министр Высоцкий: судоходство в черноморские порты полностью остановилось

Остановка движения продолжается уже четыре дня, заявил министр аграрной политики Тарас Высоцкий.Судоходство в украинские порты полностью остановилось, заявил министр аграрной политики киевского режима Тарас Высоцкий.

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