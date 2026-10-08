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Mexico sends forensic experts to alleged cartel 'extermination site'

The Mexican government has sent a specialized forensic team to reinforce search operations at a rural property in the western state of Nayarit.

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