«Лада» проиграла 9-й матч подряд – 3:4 от «Адмирала». Команда упустила победу на 57-й минуте, перебросав соперника 43:14

«Лада» уступила « Адмиралу » (3:4 ОТ) на выезде в матче Фонбет чемпионата КХЛ . Тольяттинская команда вела со счетом 3:2 по ходу третьего периода, но дальневосточники сравняли счет на 57-й минуте – отличился Кайл Олсон .
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