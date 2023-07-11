Русские разбомбили склад с дальнобойными ракетами Запада. Но сенсация не в этом (Видео)

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лина любимцева

Что-то такая вспышка краткосрочная... Если бы попали в хранилище, там не за одну секунду все бы взорвалось, как на видео.... Может куда и попали, но не в хранилище дальнобойных ракет - точно!! Я все понимаю конечно, но не нужно выдавать желаемое за действительное. Так что, ТЕРПЕНИЕ и еще раз терпение... Я тоже жду, когда Николаев и Одессу освободят от жЫдо-бандэрья поганого!! Еще и мой любимый Херсон сдали... вообще тоска...