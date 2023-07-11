Координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил, что удар русских пришёлся по складу ВСУ с дальнобойными ракетами западного производства.
Русские разбомбили склад с дальнобойными ракетами Запада. Но сенсация не в этом (Видео)
Комментарии
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лл
лина любимцева
Что-то такая вспышка краткосрочная... Если бы попали в хранилище, там не за одну секунду все бы взорвалось, как на видео.... Может куда и попали, но не в хранилище дальнобойных ракет - точно!! Я все понимаю конечно, но не нужно выдавать желаемое за действительное. Так что, ТЕРПЕНИЕ и еще раз терпение... Я тоже жду, когда Николаев и Одессу освободят от жЫдо-бандэрья поганого!! Еще и мой любимый Херсон сдали... вообще тоска...
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17 час.
Sergiy Che
Опять какая то тупорылая курица не отрывая ж...пы от дивана пытается из себя строить "опупенного экспёрьда по взрывам ракет" - как уже аностодостали эти дуры!....
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14 час.
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