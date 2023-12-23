Байден одобрил рекордный оборонный бюджет США

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 финансовый год, сообщил Белый дом. Документ предполагает выделение $886,3 млрд на профильные программы министерств обороны и энергетики, государственного департамента США и разведывательных служб.
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