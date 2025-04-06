БлокнотРУ Спецназ КНДР пообещал взять все крепости для великого товарища Ким Чен Ына: но без беспилотников Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК, официальный правительственный орган КНДР) выпустило отчет о визите Ким Чен Ына на базу спецназа.
Большая ошибка России. Простит ли нас Ким Чен Ын?
Комментарии
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Валентин Стефаненков
Это руководство России предает друзей а не народ
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2 час.
ИР
Ирина Рукина
Мы резко критикуем политиков из недружественных стран за то, что они сидят на двух стульях и хотят всем угодить. Но ведь и мы такие же. Тоже сидим на нескольких стульях вместо того, чтобы четко и однозначно поддержать наших друзей.
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22 мин.
larisa1969k
Какое право имеет ООН указывать России завозить или не завозить корейских рабочих ?!?
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19 мин.
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