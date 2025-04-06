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Большая ошибка России. Простит ли нас Ким Чен Ын?

Большая ошибка России. Простит ли нас Ким Чен Ын?

БлокнотРУ Спецназ КНДР пообещал взять все крепости для великого товарища Ким Чен Ына: но без беспилотников Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК, официальный правительственный орган КНДР) выпустило отчет о визите Ким Чен Ына на базу спецназа.

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Комментарии
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Валентин Стефаненков
Это руководство России предает друзей а не народ
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2 час.
ИР
Ирина Рукина
Мы резко критикуем политиков из недружественных стран за то, что они сидят на двух стульях и хотят всем угодить. Но ведь и мы такие же. Тоже сидим на нескольких стульях вместо того, чтобы четко и однозначно поддержать наших друзей.
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22 мин.
larisa1969k
Какое право имеет ООН указывать России завозить или не завозить корейских рабочих ?!?
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19 мин.
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