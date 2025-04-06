Большая ошибка России. Простит ли нас Ким Чен Ын?

ИР

Ирина Рукина

Мы резко критикуем политиков из недружественных стран за то, что они сидят на двух стульях и хотят всем угодить. Но ведь и мы такие же. Тоже сидим на нескольких стульях вместо того, чтобы четко и однозначно поддержать наших друзей.