Не только для пенсионеров: когда впервые нужно посетить кардиолога

Доктор Алексеенко рассказал, когда и как часто нужно посещать врача для здоровья сердца.Первый визит к кардиологу зависит от состояния здоровья и наличия симптомов, однако после 40 лет наблюдение у этого специалиста должно стать ежегодным в рамках диспансеризации.
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