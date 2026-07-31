Не только для пенсионеров: когда впервые нужно посетить кардиолога

Доктор Алексеенко рассказал, когда и как часто нужно посещать врача для здоровья сердца.Первый визит к кардиологу зависит от состояния здоровья и наличия симптомов, однако после 40 лет наблюдение у этого специалиста должно стать ежегодным в рамках диспансеризации.