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Российский защитник «Флориды» Куликов провел 1000-й матч в НХЛ

Российский защитник «Флориды» Куликов провел 1000-й матч в НХЛ

Российский защитник хоккейного клуба (ХК) «Флорида Пантерз» Дмитрий Куликов отдал голевую передачу в своем 1000-м матче в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз».

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