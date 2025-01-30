Российский защитник «Флориды» Куликов провел 1000-й матч в НХЛ

Российский защитник хоккейного клуба (ХК) «Флорида Пантерз» Дмитрий Куликов отдал голевую передачу в своем 1000-м матче в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз».
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