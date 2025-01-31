НАТО отметило рост влияния RT в Египте, Мали, ЮАР и ОАЭ

Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) представил аналитический доклад, посвящённый информационным операциям России за пределами влияния западного информационного поля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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