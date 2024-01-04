Пение Наташи Королевой живьем вызвало оторопь соотечественников

Майя Maja Да на фото обыкновенный фотошоп. А в жизни сейчас и без пластики можно изменится до неузнаваемости. Столько процедур придумано....

ВБ Василий Блохин У неё и был то голосок,тянул для сцены не выше Дома Культуры небольшого поселка,да ещё с противным хобалистым хохлятско-хуторским тембром.