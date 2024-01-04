Известная певица Наташа Королева, которая когда-то завоевывала сердца слушателей ярким и мощным голосом, оказалась под прицелом критики.
Пение Наташи Королевой живьем вызвало оторопь соотечественников
Комментарии
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Майя Maja
Да на фото обыкновенный фотошоп. А в жизни сейчас и без пластики можно изменится до неузнаваемости. Столько процедур придумано....
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14 час.
ВБ
Василий Блохин
У неё и был то голосок,тянул для сцены не выше Дома Культуры небольшого поселка,да ещё с противным хобалистым хохлятско-хуторским тембром.
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7 час.
Л
Людмила
Нашли певицу, только Игорь Николаев и его песни дали ей сцену.
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4 час.
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