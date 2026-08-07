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Катарина Гербольдт: «Противостояние Валиевой и Трусовой будет интересным. Они обе – особенные спортсменки»

Бронзовый призер ЧР-2009, тренер Катарина Гербольдт считает, что противостояние возвращающихся в спорт Камилы Валиевой и Александры Трусовой будет интересным.

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