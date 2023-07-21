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Директор ЦРУ Бернс заявил, что ведомство заранее знало о подготовке мятежа в России группой «Вагнера»

Директор ЦРУ Бернс заявил, что ведомство заранее знало о подготовке мятежа в России группой «Вагнера»

Руководитель американского ЦРУ Уильям Бернс сделал заявление о том, что возглавляемое им ведомство заранее знало о подготовке мятежа в Российской Федерации группой «Вагнера».

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