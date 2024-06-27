Политик США Сэйр: американские предвыборные дебаты превратились в шоу

Предвыборные дебаты на президентских выборах в США превратились в шоу, где участники не могут сформулировать свои идеи за короткое время, при этом американское государство сегодня подвержено "экстремальной турбулентности".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии