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Политик США Сэйр: американские предвыборные дебаты превратились в шоу

Политик США Сэйр: американские предвыборные дебаты превратились в шоу

Предвыборные дебаты на президентских выборах в США превратились в шоу, где участники не могут сформулировать свои идеи за короткое время, при этом американское государство сегодня подвержено "экстремальной турбулентности".

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