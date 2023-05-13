Посмотрите вблизи, где люди в следующий раз ступят на Луну

В рамках проекта “Артемида III” люди вернутся на Луну. И вот куда они отправятся. Астронавты “Артемиды”, которые пройдут по Луне, будут исследовать новую область нашего естественного спутника, которая еще не была затронута ранее: южный полюс Луны.