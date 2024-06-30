Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Геннадий Бережнов
    Парни наши дерутся на ЛБС насмерть, а по эту сторону так же идёт борьба: одни воруют, другие взятки берут. третьи миг...Думская "крыша" д...
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Они перешли все наши красные линии. Срочно переходим их - Дугин

Они перешли все наши красные линии. Срочно переходим их - Дугин

Фото: Andrey Arkusha/GloballookpressСегодня 2,4K прочитали США перемещают свои силы ближе к Израилю и Ливану для эвакуации граждан в случае эскалации конфликта, сообщает NBC.

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Олег Щепанов
Дугин прав!
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