Театр абсурда
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Театр абсурда

8 899 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Я  не понял, за  что  лайкают  две  особи? Или  они на стороне  подонка?Иноземный ученик ...
  • Alek
    Было бы правильно, чтобы ученики адекватно отреагировали и этот варвар получил тем же молотком.Иноземный ученик ...
  • nyha
    👍😀👍👍👍Никто не верил, а...

Хорошо устроился: расходы мигранта-бизнесмена оплачивают жители Копейска

Хорошо устроился: расходы мигранта-бизнесмена оплачивают жители Копейска

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