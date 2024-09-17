❗️ Сергей Ганзий назначен министром курортов и туризма Крыма Соответствующий указ подписал Глава РК.
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❗️ Сергей Ганзий назначен министром курортов и туризма Крыма Соответствующий указ подписал Глава РК.