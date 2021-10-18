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Осинькин о 2:0: «Крылья» входили в игру не очень хорошо. От «Нижнего» было очень большое давление»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:0). – Те, кто считают, что победа над «Нижним Новгородом» должна быть обязательна, тот или сильно заблуждается, или плохо смотрит нынешний чемпионат.

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