Осинькин о 2:0: «Крылья» входили в игру не очень хорошо. От «Нижнего» было очень большое давление»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:0). – Те, кто считают, что победа над «Нижним Новгородом» должна быть обязательна, тот или сильно заблуждается, или плохо смотрит нынешний чемпионат.