«Уверен, что ТВ-рейтинг RDS GP будет выше, чем у Ф1». Босс РДС – о росте серии, трансляциях и судействе

«Уверен, что ТВ-рейтинг RDS GP будет выше, чем у Ф1». Босс РДС – о росте серии, трансляциях и судействеМарк Шишкин / RDS GPИз-за чего букмекеры не спешат в дрифт? Почему пока нет прямого эфира трансляций на ТВ и насколько оправдала себя практика неизменного судейского состава? В эксклюзивном интервью нашему сайту рассказал руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский… Как вы оцениваете сезон RDS-2021 с точки зрения бизнеса? Каких целей удалось достичь, а над чем ещё предстоит поработать? Дмитрий Добровольский: С точки зрения бизнеса, сезон очень удачный.