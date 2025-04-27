Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов

www.globallookpress.com/Jiang Wenyao/XinHua Россиянам грозит уголовная ответственность за сбор, приобретение и хранение краснокнижных грибов и растений, предупредил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
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