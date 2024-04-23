Суд отменил приговор по делу о самоубийстве молодого екатеринбуржца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля, ФедералПресс. Свердловский областной суд отменил приговор екатеринбуржцам Эльнаре Абзаловой, Данилу Пономареву и Елизавете Овчинниковой по делу о доведении до суицида и других преступлениях.
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