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Суд отменил приговор по делу о самоубийстве молодого екатеринбуржца

Суд отменил приговор по делу о самоубийстве молодого екатеринбуржца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля, ФедералПресс. Свердловский областной суд отменил приговор екатеринбуржцам Эльнаре Абзаловой, Данилу Пономареву и Елизавете Овчинниковой по делу о доведении до суицида и других преступлениях.

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