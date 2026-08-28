Труд и молитва в каждой детали: в храм Всех Святых передали вышитую плащаницу

В дар храму Всех Святых села Новое передана плащаница Успения Пресвятой Богородицы. 26 августа в Архиерейском подворье — храме Всех Святых в селе Новое (Свердлово) — состоялась торжественная передача в дар плащаницы Успения Пресвятой Богородицы.