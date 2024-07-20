Феномен Тинтина: как мультяшный персонаж победил НКВД

Sergiy Che

Когда сей рисованный персонаж "побеждал НКВД" (на картинках конечно - в реале в СССР это сцыкло - художника и под пистолетом было не загнать)) - над похождениями рисованного персонажа надрывали животики читатели газетёнок, где эти картинки печатались - в те годы ещё даже не старые господа сделавшие свою карьеру скажем в бельгийском Конго: ИЗВЕРГИ - ПАЛАЧИ И РАБОВЛАДЕЛЬЦЫ которые там геноцидили население и где даж несовершеннолетним рубили руки, отрезали уши и носы за плохую работу на плантациях - https://www.livejournal.com/media/266240.html Это собственно всё, что нужно знать о таких "победителях НКВД" из тогдашней Европы....