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  • Sergiy Che
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Феномен Тинтина: как мультяшный персонаж победил НКВД

Феномен Тинтина: как мультяшный персонаж победил НКВД

Сегодня отправимся с вами в бельгийскую провинцию Валлонский Брабант, а если точнее — в Новый Лёвен. Это университетский городок, который притягивает к себе не только студентов, но и фанатов Тинтина — популярного персонажа комиксов и мультфильмов.

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Комментарии
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Sergiy Che
Когда сей рисованный персонаж &quot;побеждал НКВД&quot; (на картинках конечно - в реале в СССР это сцыкло - художника и под пистолетом было не загнать)) - над похождениями рисованного персонажа надрывали животики читатели газетёнок, где эти картинки печатались - в те годы ещё даже не старые господа сделавшие свою карьеру скажем в бельгийском Конго: ИЗВЕРГИ - ПАЛАЧИ И РАБОВЛАДЕЛЬЦЫ  которые там геноцидили население и где даж несовершеннолетним рубили руки, отрезали уши и носы за плохую работу на плантациях - https://www.livejournal.com/media/266240.html   Это собственно всё, что нужно знать о таких &quot;победителях НКВД&quot; из тогдашней Европы....
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