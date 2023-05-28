Елена Летучая раскрыла подробности конфликта с Настасьей Самбурской

Телеведущая и продюсер Елена Летучая высказалась о конфликте с актрисой Настасьей Самбурской. Знаменитость призналась, что ее шокировал пост коллеги с оскорблениями.
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