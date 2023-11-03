Украл с третьей попытки: медлительного вора поймала полиция Караганды

Медлительного вора поймала полиция Караганды, передает Polisia.kz. В Ново-Майкудукский отдел полиции УП Караганды поступило сообщение: в одном из частных секторов неизвестный проник в салон легкового автомобиля.
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