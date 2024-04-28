20 лет без Ленина: выяснилось, зачем стали драпировать Мавзолей во время Парада Победы

Леонид Руси

Почитай, чучело, что ты сам понаписал ))) Слово Бог и Спаситель... пишешь с маленькой буквы, а "христопродавцу" и "ад" с заглавной ))) Тем самым ты, ублюдок, возвышаешь христопродавца, а Бога и Спасителя принижаешь, мразота! Где ты, сучара, видел чтобы православные писали ад с загланой? Откуда такое уважение к тьме? Ты не епископ чтобы накладывать анафему. Какая мания величия, какой пафос ))) Ты даже не православный, а фуфель тряпочный ))) Ты вообще не верующий... Где-то, что-то слышал... и решил сказать своё слово? А сказать то тебе нечего... Не знаешь ничего... Книжек, отродясь, не читал... Усохни и бледней... И не примазывайся к православию, если ты большевик