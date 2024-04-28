Переписывание истории на главной площади страны Россия совершенно законно обвиняет Запад в переписывании истории, в ее искажении в угоду текущей политической конъюнктуре.
20 лет без Ленина: выяснилось, зачем стали драпировать Мавзолей во время Парада Победы
Комментарии
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Наиль Бакиров
Я поверю , что Россия двигается по новому пути , если 1) Вернут на место памятник Ф. Э. Дзержинского , 2) Вычеркнут из учебников и предадут анафеме любое упоминание о предателе Ельцине и "ёлкин центре" , 3) Отменят итоги приватизации 90-х , когда богатствами нашей страны завладели кучка жуликов от власти и иностранные "партнёры" .
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4 час.
Леонид Руси
А кто здесь спорить смеет по этому вопросу? Но, считается, что бросали под стены Кремля и никак не к Мавзолею
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4 час.
Леонид Руси
Почитай, чучело, что ты сам понаписал ))) Слово Бог и Спаситель... пишешь с маленькой буквы, а "христопродавцу" и "ад" с заглавной ))) Тем самым ты, ублюдок, возвышаешь христопродавца, а Бога и Спасителя принижаешь, мразота! Где ты, сучара, видел чтобы православные писали ад с загланой? Откуда такое уважение к тьме? Ты не епископ чтобы накладывать анафему. Какая мания величия, какой пафос ))) Ты даже не православный, а фуфель тряпочный ))) Ты вообще не верующий... Где-то, что-то слышал... и решил сказать своё слово? А сказать то тебе нечего... Не знаешь ничего... Книжек, отродясь, не читал... Усохни и бледней... И не примазывайся к православию, если ты большевик
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4 час.
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