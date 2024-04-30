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В России хотят внедрить ИИ в судебную систему. Когда это произойдет?

В России хотят внедрить ИИ в судебную систему. Когда это произойдет?

Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» рассказала о любопытной инициативе лидера «Новых людей» Нечаева, который предложил Верховному суду внедрить в судебную практику искусственный разум.

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