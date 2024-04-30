В России хотят внедрить ИИ в судебную систему. Когда это произойдет?

Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» рассказала о любопытной инициативе лидера «Новых людей» Нечаева, который предложил Верховному суду внедрить в судебную практику искусственный разум.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии