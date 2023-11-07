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В Челябинской области сохраняется острый дефицит врачей

В Челябинской области сохраняется острый дефицит врачей

Сразу пять медицинских специальностей вошли в число дефицитных на Южном Урале. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, мониторинг соотношения количества вакансий к количеству состоящих в регионе на учете безработных, имеющих данную специальность, показал возросший в 2023 году интерес работодателей как к рабочим профессиям, так и к профессиям служащих.

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