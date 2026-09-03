Ветеран Катулин: многие средства тактической медицины в России лучше зарубежных

До 2022 года рынок тактической медицины был насыщен зарубежными производителями, но сейчас большинство производится в России, не уступая по качеству импортным аналогам, заявил ветеран Центра специального назначения ФСБ России, врач-травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, основатель учебного центра тактической медицины Артем Катулин в новом выпуске медиапроекта «Бывших не бывает».