Ветеран Катулин: многие средства тактической медицины в России лучше зарубежных

До 2022 года рынок тактической медицины был насыщен зарубежными производителями, но сейчас большинство производится в России, не уступая по качеству импортным аналогам, заявил ветеран Центра специального назначения ФСБ России, врач-травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, основатель учебного центра тактической медицины Артем Катулин в новом выпуске медиапроекта «Бывших не бывает».
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