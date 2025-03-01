Художникам дали платформу для развития

Всероссийская цифровая платформа «ARTISTS/ХУДОЖНИКИ», созданная при поддержке Президентского фонда поддержки культурных инициатив, позволит художникам эффективнее продвигать творческие работы и защищать свои права.
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