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В первые осенние выходные в Алтайском крае потеплеет до +26 градусов

В первые осенние выходные в Алтайском крае потеплеет до +26 градусов

5 сентября в Алтайском крае воздух прогреется до +16.+21, а по юго-западным районам до +26 градусов, сообщает региональный ЦГМС.

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