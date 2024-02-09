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Где есть пиццу в Москве: 9 итальянских ресторанов и пиццерий

Где есть пиццу в Москве: 9 итальянских ресторанов и пиццерий

9 февраля отмечают Международный день пиццы. Москва — не Неаполь, где пицца и была изобретена почти два столетия назад, но в столичных ресторанах тоже знают толк в ферментированном тесте и хрустящей корочке.

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