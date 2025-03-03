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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

По слухам, закрытие Monolith Productions и отмена Wonder Woman связаны с провалом Suicide Squad и Mu...

По слухам, закрытие Monolith Productions и отмена Wonder Woman связаны с провалом Suicide Squad и Mu...

По слухам, закрытие Monolith Productions и отмена Wonder Woman связаны с провалом Suicide Squad и MultiVersusЗакрытие Monolith Productions и отмена игры про Чудо-женщину оказались частью масштабных последствий провала Suicide Squad: Kill the Justice League и MultiVersus.

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