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Песков: Россия за возобновление трехстороннего формата переговоров по Украине

Песков: Россия за возобновление трехстороннего формата переговоров по Украине

Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Валентин Щербаков

Неужели Песков продолжает верить лживым пиндосраным переговорщикам, которые постоянно нам заявляют одно, а за спиной продолжают поставлять вооружения 404 и вводить против РОССИИ санкции. Когда уже перестанем быть наивными???...Эту страну 404 надо уничтожить как террористическое нацистско-бандеровское существо, которое под полным контролем фашистско-наглоскунского терроризма против РОССИИ  и только потом пробовать проводить какие-то переговоры...