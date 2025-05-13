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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэд Боткин: «Джимми Батлер подвел «Уорриорз» в самый важный момент»

«Голден Стэйт» проиграл 4-й матч серии с «Миннесотой». Батлер за 34 минуты набрал 14 очков, 5 из 9 с игры, 6 подборов и 3 передачи.

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