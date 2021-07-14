ПРОВАЛ В МОЛДАВИИ КРУЧЕ, ЧЕМ ЕВРОМАЙДАН

Страна и людиПолитикаПРОВАЛ В МОЛДАВИИ КРУЧЕ, ЧЕМ ЕВРОМАЙДАН ФОТО: DIEGO HERRERA / GLOBALLOOKPRESS КОНСТАНТИН ДВИНСКИЙ В Молдавии прошли досрочные парламентские выборы.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей Иванычтакова действительность.Soldier LightНовое прирастает,старое отпадает.АНГЕЛ АНГЕЛЭто закономерность, нет политики в России по отношению к бывшим республикам СССР... Так пущено все на самотек, да и так называемые "ЭЛИТЫ, ИСТЕБЛИШМЕНТ" не за народ, свои интересы у них... Кто хочет запустить Российское ворье к себе, там своих хватает которые обогащаются, пилят бизнес, народные деньги, обворовывают народ... Какие есть достижения в России что бы бывшим республикам был смысл быть с Россией??? Нищету народа и геноцид нации, нищенское положение пенсионеров и простых трудяг... Так там своих таких хватает... Идут туда где лучше, но не где коррупции и воровства больше с рабскими условиями труда, а гастарбайтеры и мигранты с Молдавии это на своих шкурах в России прошли... Так что с Россией хлебнули"БРАТСКИХ" отношений захотели с ЕС попытать счастья...Кузьма ГуляйпольскийДАТЬ БЫ ИМ ПО БАШКЕ,,Кузьма ГуляйпольскийВедь у РФ есть ВСЕ возможности...николай костинВот и вся работа современной власти. Полна бездарность. Как и во всем.Степан РотарьВсе прекрасно знают как пиндосы и гейропа умеют организовывать "честные,открытые и демекратические" выборы.Так что это не выбор народа,а назначение из Америки.Еслу уж они у себя самым наглым образом сфальсифицировали выборы презика,то кто такая Молдова,чтобы ослушаться пахана.Комментировать
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