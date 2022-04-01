Представлен спортивный гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Kunpeng e+

Компания Chery официально представила 7-местный гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Kunpeng e+. По сравнению с Tiggo 8 и Tiggo 8 Plus новинка является более спортивной и ориентирована на более молодую аудиторию.
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