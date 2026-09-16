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Царьград

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Пожар охватил 600 кв. м рынка в Наро-Осаново: 49 спасателей на месте

Пожар охватил 600 кв. м рынка в Наро-Осаново: 49 спасателей на месте

В подмосковном Наро-Осаново загорелся строительный рынок. Факт возгорания подтвердили в МЧС. Пламя охватило два торговых ряда.

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