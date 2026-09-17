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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Поисковый интерес к бирже Novig вырос на 1000% после рекламы с обнаженной Сидни Суини

Реклама с обнаженной Сидни Суини значительно повысила интерес пользователей к бирже прогнозов Novig. За последнюю неделю показатель поисковой популярности компании в мире вырос на 1000% по сравнению с предыдущей неделей.

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