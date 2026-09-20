В пятерку лидеров РПЛ сейчас может кто-нибудь ворваться, как это сделала в прошлом сезоне «Балтика» - Мостовой объяснил, почему

«Группа команд, состоящая из «Зенита», «Краснодара» и остальных клубов, будет создавать друг другу интригу до последних туров чемпионата - всё это и происходит, - заявил бывший игрок «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой.
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