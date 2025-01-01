Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленский в новогоднем обращении выступил на фоне монумента «Родина-мать» с флагом США

Зеленский в новогоднем обращении выступил на фоне монумента «Родина-мать» с флагом США

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время новогоднего обращения стоял перед монументом «Родина-мать», который был подсвечен цветами американского и других западных флагов.

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Комментарии
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Маша Иванова
Ничего нет ни чести,ни совести,ни родины и даже самоинтификации-как жидкость принимает форму сосуда-поразительная выживаемость.
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15 час.
НП
Наталья Павлова
Ну и хохлы! Выбрали себе президента, как для них характерно, похоже, через известное место, которое участвует во всем: в лечении, в учении, в приключениях, оказалась, ещё и в выборах. Да, управлять государством не его уровень, на пианино не руками он и то лучше играл...
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12 час.

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