Глава киевского режима Владимир Зеленский во время новогоднего обращения стоял перед монументом «Родина-мать», который был подсвечен цветами американского и других западных флагов.
Зеленский в новогоднем обращении выступил на фоне монумента «Родина-мать» с флагом США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Маша Иванова
Ничего нет ни чести,ни совести,ни родины и даже самоинтификации-как жидкость принимает форму сосуда-поразительная выживаемость.
Ответить
15 час.
НП
Наталья Павлова
Ну и хохлы! Выбрали себе президента, как для них характерно, похоже, через известное место, которое участвует во всем: в лечении, в учении, в приключениях, оказалась, ещё и в выборах. Да, управлять государством не его уровень, на пианино не руками он и то лучше играл...
Ответить
12 час.
Свежие комментарии