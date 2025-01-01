Зеленский в новогоднем обращении выступил на фоне монумента «Родина-мать» с флагом США

НП

Наталья Павлова

Ну и хохлы! Выбрали себе президента, как для них характерно, похоже, через известное место, которое участвует во всем: в лечении, в учении, в приключениях, оказалась, ещё и в выборах. Да, управлять государством не его уровень, на пианино не руками он и то лучше играл...