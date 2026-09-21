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Ромеро сказал Беллингему в дерби «Больно было с Аргентиной, плакса?» и показал слезы, Джуд ответил: «Ты трус». Англичанин и Джулиано Симеоне назвали друг друга «сыном шлюхи»

Защитник «Атлетико»  Кристиан Ромеро и полузащитник « Реала »  Джуд Беллингем вступили в словесную перепалку во время вчерашнего дерби.

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