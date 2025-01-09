Трамп может объявить чрезвычайное положение для достижения внешнеэкономических целей США

Стало известно, что избранный президент Дональд Трамп изучает возможность объявления чрезвычайного положения в экономике США, чтобы обеспечить юридическое обоснование для введения большого количества универсальных пошлин в отношении союзников и противников Вашингтона.
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