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Трамп может объявить чрезвычайное положение для достижения внешнеэкономических целей США

Трамп может объявить чрезвычайное положение для достижения внешнеэкономических целей США

Стало известно, что избранный президент Дональд Трамп изучает возможность объявления чрезвычайного положения в экономике США, чтобы обеспечить юридическое обоснование для введения большого количества универсальных пошлин в отношении союзников и противников Вашингтона.

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