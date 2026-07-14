Легендарная «Оса» остается в строю ПВО Индии Зенитные ракетные комплексы семейства «Оса» (прежде всего - модификация «Оса-АК») продолжают составлять основу мобильной пр.
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Легендарная «Оса» остается в строю ПВО Индии Зенитные ракетные комплексы семейства «Оса» (прежде всего - модификация «Оса-АК») продолжают составлять основу мобильной пр.
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