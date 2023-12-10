"Я общаюсь с Чубайсом": После пяти лет в колонии бывший министр экономики Улюкаев начал делать заявления: приватизация была «обманом». Видео

В

Валерий

Улюкаев видимо не до конца осознает содеянного компанией против России и его народа реформой приватизации. Необходима правовая оценка и система мер по возмещению нанесенного ущерба со стороны ее организаторов. Что касается СИЗО, то не ему давать такие советы. Время пребывания в нем ему включили в общий срок и будь этим доволен.