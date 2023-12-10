"Я общаюсь с Чубайсом": После пяти лет в колонии бывший министр экономики Улюкаев начал делать заявления: приватизация была «обманом». Видео
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Экс-глава Минэка РФ Улюкаев признался, что продолжает общаться с Чубайсом.
Комментарии
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Улюкаев видимо не до конца осознает содеянного компанией против России и его народа реформой приватизации. Необходима правовая оценка и система мер по возмещению нанесенного ущерба со стороны ее организаторов. Что касается СИЗО, то не ему давать такие советы. Время пребывания в нем ему включили в общий срок и будь этим доволен.
Очень темная история с Улюкаевым. Мы это узнаем ,но пройдет время и возможно произойдут перемещения в верхах.Но мне его просто жаль,он производил хорошее впечатление и был живым руководителем в отличии от многих своих окруженцев.
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