В подмосковных новостройках первые этажи больше не будут жилыми

В Московской области вступило в силу постановление регионального правительства, согласно которому во всех строящихся в будущем многоквартирных домах запрещается использовать первые этажи под жилые площади.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии