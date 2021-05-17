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Из Ливана выпустили ракеты по Израилю

Из Ливана выпустили ракеты по Израилю

Из Ливана по израильской территории запустили шесть снарядов, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. Ранее сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в населенном пункте Мисгав Ам на севере Израиля, близ границы с Ливаном.

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